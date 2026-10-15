Material Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Material Group gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Material Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Material Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 69,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 48,32 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,71 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Material Group einen Umsatz von 6,29 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at