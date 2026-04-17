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17.04.2026 06:31:29
Material Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Material Group hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,82 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Material Group im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Material Group 1,39 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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