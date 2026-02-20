|
Materialise NV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Materialise NV hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach 0,050 EUR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 65,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 EUR. Im Vorjahr waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 267,63 Millionen EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Materialise NV 266,76 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
