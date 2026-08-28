Materialise NV legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Materialise NV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,1 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Materialise NV einen Umsatz von 64,8 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at