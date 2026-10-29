Materialise NV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Materialise NV lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,7 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 66,3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at