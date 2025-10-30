Materialise NV (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Materialise NV (spons ADRs) lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 75,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at