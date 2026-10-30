Materialise NV (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Materialise NV (spons ADRs) präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Materialise NV (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 77,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at