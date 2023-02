Materialise NV (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Materialise NV (spons ADRs) ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Materialise NV (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,080 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Materialise NV (spons ADRs) 0,080 EUR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62,7 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 57,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,040 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Materialise NV (spons ADRs) ein EPS von 0,230 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 232,02 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 205,45 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,025 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 232,12 Millionen EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at