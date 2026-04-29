MATERION Corp Announces Increase In Q1 Profit

(RTTNews) - MATERION Corp (MTRN) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $19.37 million, or $0.92 per share. This compares with $17.69 million, or $0.85 per share, last year.

Excluding items, MATERION Corp reported adjusted earnings of $24.7 million or $1.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.8% to $549.82 million from $420.33 million last year.

MATERION Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.37 Mln. vs. $17.69 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.85 last year. -Revenue: $549.82 Mln vs. $420.33 Mln last year.