Materion Aktie
WKN DE: A1JH3T / ISIN: US5766901012
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29.04.2026 12:58:07
MATERION Corp Announces Increase In Q1 Profit
(RTTNews) - MATERION Corp (MTRN) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $19.37 million, or $0.92 per share. This compares with $17.69 million, or $0.85 per share, last year.
Excluding items, MATERION Corp reported adjusted earnings of $24.7 million or $1.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.8% to $549.82 million from $420.33 million last year.
MATERION Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.37 Mln. vs. $17.69 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.85 last year. -Revenue: $549.82 Mln vs. $420.33 Mln last year.
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