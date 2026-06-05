Materion Aktie

Materion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JH3T / ISIN: US5766901012

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05.06.2026 04:15:02

Materion Director Trims His Stake — The Backlog Says the Story Isn't Over

Vinod M. Khilnani, Director of Materion Corporation (NYSE:MTRN), reported the sale of 2,500 shares of common stock in multiple open-market transactions on May 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($207.00); post-transaction value based on May 13, 2026 market close ($210.91).* 1-year price change calculated using June 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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