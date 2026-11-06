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06.11.2026 06:31:28
Materion legte Quartalsergebnis vor
Materion hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Materion ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Materion in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 567,3 Millionen USD im Vergleich zu 444,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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