Materion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Materion hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Materion in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 444,8 Millionen USD im Vergleich zu 436,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at