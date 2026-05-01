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01.05.2026 06:31:29
Materion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Materion hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 0,850 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 549,8 Millionen USD gegenüber 420,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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