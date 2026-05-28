28.05.2026 06:31:29

Mathew Easow Research Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mathew Easow Research Securities hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mathew Easow Research Securities ein EPS von 0,020 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,8 Millionen INR.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,120 INR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,48 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 26,61 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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