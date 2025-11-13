Mathew Easow Research Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mathew Easow Research Securities hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mathew Easow Research Securities hat ein EPS von 0,04 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Mathew Easow Research Securities mit einem Umsatz von insgesamt 8,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

