10.02.2026 06:31:29
Mathew Easow Research Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mathew Easow Research Securities stellte am 07.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
