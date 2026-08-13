Mathew Easow Research Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mathew Easow Research Securities veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mathew Easow Research Securities ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 7,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at