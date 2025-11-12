Matinas BioPharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Matinas BioPharma präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Matinas BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -0,850 USD vermeldet.

