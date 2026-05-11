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11.05.2026 06:31:29
Matinas BioPharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Matinas BioPharma hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Matinas BioPharma ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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