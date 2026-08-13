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13.08.2026 06:31:29
Matrimonycom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Matrimonycom ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Matrimonycom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,23 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,89 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Matrimonycom mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,16 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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