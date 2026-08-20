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20.08.2026 06:31:29
Matrix IT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Matrix IT hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1,32 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Matrix IT im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Matrix IT 1,45 Milliarden ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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