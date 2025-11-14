Matrix IT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Matrix IT hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 ILS gegenüber 1,01 ILS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,64 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at