Matrix IT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Matrix IT stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Matrix IT 1,19 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Matrix IT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,13 Milliarden ILS im Vergleich zu 1,55 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at