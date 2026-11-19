Matrix IT hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,51 ILS. Im letzten Jahr hatte Matrix IT einen Gewinn von 1,23 ILS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,36 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,64 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at