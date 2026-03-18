Matrix IT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Matrix IT lud am 15.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,41 Prozent auf 1,60 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,83 ILS beziffert. Im Vorjahr hatten 4,29 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,82 Prozent auf 6,24 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,58 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at