Matrix Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Matrix Service hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Matrix Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 165,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at