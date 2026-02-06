Matrix Service legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matrix Service hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 210,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at