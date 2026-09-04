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04.09.2026 06:31:29
Matrix Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Matrix Service hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 244,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 216,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 873,63 Millionen USD, während im Vorjahr 769,29 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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