Matrix Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Matrix Service präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 219,4 Millionen USD gegenüber 211,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at