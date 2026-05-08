Matrix Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Matrix Service hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Matrix Service einen Gewinn von -0,120 USD je Aktie eingefahren.

Matrix Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 200,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at