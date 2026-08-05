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05.08.2026 06:31:29
Matson legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matson stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Matson 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 969,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 830,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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