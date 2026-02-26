Matson präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Matson hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,80 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 890,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 851,9 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13,93 USD erwirtschaftet worden.

Matson hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at