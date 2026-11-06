Matson: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Matson hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 6,96 USD gegenüber 4,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,11 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Matson 880,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at