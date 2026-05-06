Matson veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Matson hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,85 USD gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 757,8 Millionen USD, gegenüber 782,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at