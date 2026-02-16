MATSUDA SANGYO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MATSUDA SANGYO hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 194,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 133,65 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 189,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at