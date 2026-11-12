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12.11.2026 06:31:28
MATSUDA SANGYO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MATSUDA SANGYO hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 177,19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 118,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 182,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 141,62 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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