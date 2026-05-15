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15.05.2026 06:31:29
MATSUDA SANGYO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MATSUDA SANGYO hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 217,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 52,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 74,66 Prozent auf 209,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 647,59 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 364,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 687,84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 468,84 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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