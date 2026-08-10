MATSUDA SANGYO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MATSUDA SANGYO lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 294,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 116,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

MATSUDA SANGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at