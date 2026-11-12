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12.11.2026 06:31:28
MATSUI CONSTRUCTION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MATSUI CONSTRUCTION hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 52,64 JPY gegenüber 35,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MATSUI CONSTRUCTION in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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