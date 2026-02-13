|
13.02.2026 06:31:29
MATSUI CONSTRUCTION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MATSUI CONSTRUCTION äußerte sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 58,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36,60 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
