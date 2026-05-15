MATSUI CONSTRUCTION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MATSUI CONSTRUCTION hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,23 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat MATSUI CONSTRUCTION 23,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,56 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 151,87 JPY. Im Vorjahr hatte MATSUI CONSTRUCTION 94,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 96,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 99,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at