MATSUI SECURITIES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MATSUI SECURITIES hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MATSUI SECURITIES einen Umsatz von 78,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at