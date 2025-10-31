Matsui Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Matsui Securities hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,22 JPY gegenüber 12,44 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at