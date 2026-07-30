Matsui Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Matsui Securities gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,77 JPY gegenüber 11,16 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Matsui Securities 17,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at