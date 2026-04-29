MATSUI SECURITIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MATSUI SECURITIES stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,03 Prozent auf 97,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,800 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MATSUI SECURITIES in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 35,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 349,46 Millionen USD im Vergleich zu 257,16 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at