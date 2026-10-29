Matsui Securities legte Quartalsergebnis vor

Matsui Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,73 JPY, nach 14,22 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 16,75 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at