MATSUI SECURITIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MATSUI SECURITIES hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at