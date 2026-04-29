|
29.04.2026 06:31:29
Matsui Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Matsui Securities hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,13 JPY gegenüber 7,86 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Matsui Securities 15,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 60,11 JPY beziffert, während im Vorjahr 40,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 52,66 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.