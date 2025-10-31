MATSUI SECURITIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MATSUI SECURITIES hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,09 Prozent auf 84,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at