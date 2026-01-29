Matsui Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Matsui Securities gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,25 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Matsui Securities im vergangenen Quartal 13,46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Matsui Securities 9,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at